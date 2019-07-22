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Костин завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 м баттерфляем

Костин завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 м баттерфляем
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Олег Костин завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м баттерфляем. Победу одержал американец Кейлеб Дрессел. Тройку призёров замкнул представитель Бразилии Николас Сантос.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Мужчины. 50 м баттерфляем
1. Кейлеб Дрессел (США) — 22,35.
2. Олег Костин (Россия) — +0,35.
3. Николас Сантос (Бразилия) — +0,44...
8. Андрей Жилкин (Россия) — +0,76.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 50 м баттерфляй
22 июля 2019 года, понедельник. 14:47 МСК
1
Кейлеб Дрессел
США
22.35
2
Олег Костин
Россия
+0.35
3
Николас Сантос
Бразилия
+0.44
Пригода — пятый на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира, Чупков — восьмой
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