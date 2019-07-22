Костин завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 м баттерфляем

Российский пловец Олег Костин завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м баттерфляем. Победу одержал американец Кейлеб Дрессел. Тройку призёров замкнул представитель Бразилии Николас Сантос.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Мужчины. 50 м баттерфляем

1. Кейлеб Дрессел (США) — 22,35.

2. Олег Костин (Россия) — +0,35.

3. Николас Сантос (Бразилия) — +0,44...

8. Андрей Жилкин (Россия) — +0,76.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.