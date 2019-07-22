Ефимова с лучшим результатом вышла в финал ЧМ на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал соревнований на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале он поделил второе место с американцем Райаном Мёрфи — 52,44 секунды. Лучший результат продемонстрировал китаец Сюй Цзяюй (52,17).

Россиянин Климент Колесников занял девятое место (53,44) и выйти в финал не сумел.

Юлия Ефимова вышла в финал на дистанции 100 м брассом с лучшим результатом — 1.05,56 секунды. Её соотечественница Анна Белоусова (1.07.17) пройти дальше не смогла.

Медали в этих видах программы будут разыграны завтра, 23 июля.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).