Васькина вышла в финал ЧМ на дистанции 100 м на спине, Малютин — на 200 м кролем

Российская пловчиха Дарья Васькина вышла в финал соревнований на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу. В полуфинале она заняла седьмое место (59,46).

Ещё одна представительница России Анастасия Фесикова (1.00,33) пройти отбор не смогла. Лучшей в полуфинале стала канадка Кайли Масс (58,50).



Россиянин Мартин Малютин вышел в финал соревнований на дистанции 200 м вольным стилем с седьмым результатом — 1.45,60. Его соотечественник Михаил Довгалюк (1.46,20) пробиться дальше не сумел.

Лучшим в полуфинале стал австралиец Клайд Льюис (1.44,90).

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).