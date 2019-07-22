Биатлонист Самуэльссон поддержал Хортона, «вставшего на защиту чистого спорта»

Олимпийский чемпион по биатлону и известный борец за чистый спорт швед Себастиан Самуэльссон поддержал австралийского пловца Мака Хортона, отказавшегося стоять на пьедестале вместе с китайцем Сунь Яном, замешанным в допинговом скандале.
«Всё моё уважение Маку Хортону, вставшему на защиту чистого спорта», — написал Самуэльсон на своей странице в «Твиттере».
Во время награждения на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу серебряный призёр Хортон отказался подниматься на подиум вместе с победителем — трёхкратным олимпийский чемпионом из Китая Сунь Яном.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира, однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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