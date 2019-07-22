Российские рапиристки завоевали командное золото на ЧМ по фехтованию

Российские рапиристки завоевали золотые медали чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия). В финале командного турнира россиянки одержали победу над командой Италии со счётом 43:42.
В ходе соревнований отечественные рапиристки одержали победы над сборными Испании (45:37), Южной Кореи (33:25) и США (45:36).
В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова. Напомним, что в личном турнире Дериглазова также выиграла золото.
Бронзовыми призёрами стали американские рапиристки, выигравшие бой за третье место у француженок – 45:43.
Командное золото рапиристок – шестая медаль сборной России на чемпионате мира в Будапеште. Ранее Дериглазова завоевала золото, саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и женская сборная по фехтованию на шпагах – серебро, а рапирист Дмитрий Жеребченко – бронзу.
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