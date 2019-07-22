Легкоатлетка пробежала круг почёта с пледом вместо флага России

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина, дочь серебряного призёра Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина, рассказала, почему после победы на юниорском чемпионате Европы U20 в прыжках с шестом пробежала круг почёта с розовым пледом в горошек. Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Ещё давно я заметила, как происходит у Сергея Шубенкова: допустим, он что-нибудь выигрывает, после финиша всем дают флаги, а он просто ходит по дорожке. И у меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее.
Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться.
Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна – и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции», — приводит слова Гатауллиной «Спорт-экспресс».
Видео доступно в «инстаграме» Аксаны Гатауллиной.
- 22 июля 2019
-
22:02
-
21:25
-
20:46
-
20:34
-
19:49
-
19:12
-
18:44
-
16:41
-
16:27
-
16:16
-
16:06
-
15:22
-
15:08
-
15:01
-
14:27
-
13:38
-
12:51
-
12:42
-
12:37
-
12:29
-
11:48
-
11:21
-
10:29
-
10:18
-
09:59
-
09:43
-
09:06
-
09:00
-
00:46
-
00:13
- 21 июля 2019
-
23:45
-
22:57
-
22:17
-
22:01
-
21:46