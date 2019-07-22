Легкоатлетка пробежала круг почёта с пледом вместо флага России

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина, дочь серебряного призёра Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина, рассказала, почему после победы на юниорском чемпионате Европы U20 в прыжках с шестом пробежала круг почёта с розовым пледом в горошек. Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Ещё давно я заметила, как происходит у Сергея Шубенкова: допустим, он что-нибудь выигрывает, после финиша всем дают флаги, а он просто ходит по дорожке. И у меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее.

Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться.

Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна – и радоваться не получается. Не знаю, как у других ребят, но у меня были вот такие эмоции», — приводит слова Гатауллиной «Спорт-экспресс».

Видео доступно в «инстаграме» Аксаны Гатауллиной.