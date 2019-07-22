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Сборная России по пляжному футболу сыграет с Молдавией в плей-офф отбора на ЧМ

Сборная России по пляжному футболу сыграет с Молдавией в плей-офф отбора на ЧМ
Другие / Пляжный футбол 0

В Москве состоялась жеребьёвка второго этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира—2019 по пляжному футболу. В соответствии с результатами на первом групповом этапе и мировым рейтингом команды были разделены на четыре корзины.

Жеребьёвка определила не только пары 1/8 финала, но и состав квартетов на втором групповом этапе турнира, куда выйдут победители.

Сборной России в 1/8 финала предстоит встретиться с командой Молдавии. Победитель сыграет в группе 2. По две лучшие команды из образовавшихся групп получат прямые путёвки на чемпионат мира, а третьи команды в квартетах разыграют между собой оставшуюся путёвку.

Пары 1/8 финала. Группа 1

Португалия — Литва
Польша — Германия
Италия — Казахстан
Франция — Беларусь

Группа 2

Россия — Молдавия
Азербайджан — Венгрия
Испания — Латвия
Швейцария — Турция.

Четыре пенальти за игру – и все мимо! И это соперник России в битве за ЧМ?
На московском отборе к чемпионату мира по пляжному футболу устанавливаются удивительные рекорды. Четыре подряд промаха с пенальти – как вам?
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