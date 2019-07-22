Сборная России по пляжному футболу сыграет с Молдавией в плей-офф отбора на ЧМ

В Москве состоялась жеребьёвка второго этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира—2019 по пляжному футболу. В соответствии с результатами на первом групповом этапе и мировым рейтингом команды были разделены на четыре корзины.
Жеребьёвка определила не только пары 1/8 финала, но и состав квартетов на втором групповом этапе турнира, куда выйдут победители.
Сборной России в 1/8 финала предстоит встретиться с командой Молдавии. Победитель сыграет в группе 2. По две лучшие команды из образовавшихся групп получат прямые путёвки на чемпионат мира, а третьи команды в квартетах разыграют между собой оставшуюся путёвку.
Пары 1/8 финала. Группа 1
Португалия — Литва
Польша — Германия
Италия — Казахстан
Франция — Беларусь
Группа 2
Россия — Молдавия
Азербайджан — Венгрия
Испания — Латвия
Швейцария — Турция.
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