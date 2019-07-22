На московском отборе к чемпионату мира по пляжному футболу устанавливаются удивительные рекорды. Четыре подряд промаха с пенальти – как вам?

Четыре пенальти за игру – и все мимо! И это соперник России в битве за ЧМ?

В третий день европейского отбора на чемпионат мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, произошло удивительное событие. В первом матче игрового дня на песке встретились команды из Беларуси и Литвы. Ничего не предвещало интриги или забавного рекорда. По всем раскладам белорусы должны были победить более слабого соперника. Но всё пошло не так.

Сборная Россия по пляжному футболу стала первой. Но этого мало Сборная России одержала третью подряд победу на отборочном турнире к чемпионату мира в «Лужниках». Снова голом помог вратарь.

Мимо. И снова мимо

Сборная Беларуси в европейском рейтинге сборных занимает седьмое место, к тому же проводит мощную работу по развитию пляжного футбола в стране и давно замахивается на медали крупных турниров, пока, правда, безуспешно. Сборная Литвы вообще звёзд с неба не хватает: в Москву она приехала в статусе 18-й из 19 команд-участниц отбора. По рейтингу слабее только латвийцы.

Матчи первого тура только подтвердили предстартовый расклад сил. Литва уступила мощной Швейцарии со счётом 1:8, а Беларусь спокойно победила соперников из Турции со счётом 6:3.

Кое в чём Россия хуже Эстонии. У нас нет столь привлекательного доктора На московском отборе к чемпионату мира Россия без труда победила Эстонию. У нашей команды – красивые голы. У прибалтов – эффектный врач.

Но в очном противостоянии всё получилось намного интереснее, чем ожидалось. Уже на второй минуте белорусы усилиями Самсонова и Магалецкого повели со счётом 2:0, но Литва не сдалась. На третьей минуте Мешкиниса сбили в белорусской штрафной, и арбитр указал на точку. Но Айварас не смог забить. Это был всего лишь первый промах в затяжной серии.



На девятой минуте матча Мешкинис снова упал в чужой штрафной. Опять пенальти. Опять мимо!

Фото: BSRussia.com

Два плюс два

Когда на 26-й минуте Самсонов сделал счёт 3:0, показалось, что у Литвы нет никаких шансов. Но прибалты сделали почти невозможное: за четыре минуты забили три гола. Причём в овертайм перевёл именно Мешкинис – промахи ему можно было за это спасение простить.



Дополнительные три минуты прошли без голов, и матч перешёл в серию пенальти – настоящий кошмар для литовцев. Мешкинис к мячу от греха подальше больше не выходил, но его партнёры били не лучше: Плитникас и Радавичиус тоже не смогли попасть в ворота. Белорусы же стреляли без промаха, а потому закончили всё довольно быстро. Сборная Литвы провела один из лучших матчей в своей истории, однако не смогла совершить сенсацию, не забив четыре пенальти.



К сожалению, в пляжном футболе нет детально статистики, позволяющей на сто процентов утверждать, что подобного на международном уровне не было, однако всё похоже на то, что Литва установила антирекорд. Не реализовать четыре пенальти подряд за игру – надо постараться!

Был и пятый промах подряд!

Ещё смешнее то, что в следующем матче Литва снова с пенальти не забила. Правда, произошло это уже при счёте 2:0, в самой концовке, и на итог матча не повлияло. Но как вы думаете, кто допустил промах с точки? Разумеется, жутко невезучий Мешкинис!



Так или иначе три очка, добытых в матче с Турцией, позволили литовцам занять третье место в группе и выйти в плей-офф. Кому они будут бить пенальти дальше?

Три из трёх! Россия в «Лужниках» всех громит, а вратарь опять забивает Сборная России по пляжному футболу не оставила ни единого шанса Венгрии. У нас есть все видео забитых голов.

Забавно, что в 1/8 финала Литва вполне может встретиться со сборной России. Согласно регламенту соревнований россияне попадут при жеребьёвке первой стадии плей-офф в первую корзину, а литовцы – в четвёртую. Шанс сыграть друг с другом – один к четырём.



И тогда даже в своей штрафной можно будет фолить без всяких опасений?