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Велогонщик Саган подписал книгу болельщику в ходе горного этапа «Тур де Франс»

Велогонщик Саган подписал книгу болельщику в ходе горного этапа «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа «Тур де Франс» в Пиренеях.

На одном из участков дистанции к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер не отказал фанату, немного сбавил скорость, взял книгу и подписал её прямо на руле своего велосипеда. Пока кумир на ходу писал, болельщик бежал рядом.

Саган – единственный велогонщик в истории, ставший чемпионом мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Словака считают одним из самых талантливых велогонщиков современности.

Подписанная Саганом книга называется «Мой мир». На её страницах спортсмен рассказывает, какого это быть чемпионом мира по шоссейным велогонкам три года подряд.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jean Catuffe/Getty Images

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