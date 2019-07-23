Велогонщик Саган подписал книгу болельщику в ходе горного этапа «Тур де Франс»

29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа «Тур де Франс» в Пиренеях.

На одном из участков дистанции к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер не отказал фанату, немного сбавил скорость, взял книгу и подписал её прямо на руле своего велосипеда. Пока кумир на ходу писал, болельщик бежал рядом.

Саган – единственный велогонщик в истории, ставший чемпионом мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Словака считают одним из самых талантливых велогонщиков современности.

Подписанная Саганом книга называется «Мой мир». На её страницах спортсмен рассказывает, какого это быть чемпионом мира по шоссейным велогонкам три года подряд.