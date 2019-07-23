Российские рапиристы вышли в полуфинал чемпионата мира в Венгрии

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале россияне победили команду Южной Кореи со счётом 45:28.

За выход в финал россияне поспорят со сборной США.

На минувшей неделе Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром личных соревнований. Чемпион мира 2017 года Жеребченко в полуфинале потерпел поражение от представителя Франции Энцо Лефора со счётом 7:15.

Сегодня, 23 июля, российские саблистки вышли в полуфинал командных соревнований, победив сборную Китая со счётом 45:28. За выход в финал россиянки сразятся со сборной Италии.