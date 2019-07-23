Британец отказался поздравить Сунь Яна с победой на ЧМ. Китаец был в ярости

Британский пловец Данкан Скотт, ставший бронзовым призёром чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем, отказался поздравить с победой китайца Сунь Яна на церемонии награждения. Данкан не пожал сопернику руку и не стал фотографироваться с ним. Представителя Азии это разозлило, и он накричал на Скотта.

Фото доступно в «твиттере» NBC Olympic Talk.

Трёхкратный олимпийский чемпион Сунь Ян подозревается в нарушении антидопинговых правил. Ранее австралиец Мак Хортон отказался стоять с ним на пьедестале.

Россиянин Михаил Малютин, также ставший третьим на дистанции 200 м кролем, китайского спортсмена поздравил.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-2), на третьем — Австралия (4-2-3).