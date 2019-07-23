Ефимова проиграла Кинг на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира в Кванджу

Американская пловчиха Лилли Кинг выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м брассом. Серебряным призёром стала россиянка Юлия Ефимова. Бронза досталась представительнице Италии Мартине Карраро.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. 100 м брассом

1. Лилли Кинг (США) — 1.04,93.

2. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,49.

3. Мартина Карраро (Италия) — 1.06,36.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.