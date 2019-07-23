Шурочкина рассказала, почему синхронистки не бреют ноги

Олимпийская чемпионка российская синхронистка Мария Шурочкина поделилась суевериями, которые есть у спортсменок.

«Извините за интимные подробности, мы не бреем ноги. Во-первых, это плохая примета. Во-вторых, это немного меняет ощущение в воде, оно уже не такое, как с волосиками. Чувствительность кожи немного теряется. Ты убираешь верхний слой и не чувствуешь уровень погружения, а это очень важно. Тренеры, наверное, таких подробностей не знают, это остаётся между девчонками.

Волосы на голове перед каким-то большим событием тоже не стрижём. Стричь волосы — это в целом плохая примета. У каждой девчонки есть какие-то свои суеверия. У меня вот были кроссовки, которые я надеваю на все старты, но в этот раз обошлась без них. Ещё и белую Чебурашку забыла, всё время брала эту игрушку с собой. Но, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо.

Чудесно, что соперничество не несёт за собой никакого негатива. Я иногда оговариваюсь и называю китайцев врагами. Они нам не враги, а соперники. Китайцы очень сильны и дышат нам в спину, но никогда не позволяют к нам какого-то неуважения. Я чувствую, что они нас очень уважают, хоть и стремятся всеми своими китайскими мощами обогнать. Они как машины.

Я вижу, что сейчас в спорте между разными странами складываются очень хорошие отношения. Спорт объединяет. Если правильно себя вести, то можно объединить весь мир. Я очень люблю испанскую сборную, и у меня там очень много друзей. Италия — то же самое. И китайцы тоже, возможно, были бы друзьями, но они не знают английский, а я не знаю китайский", — рассказала Шурочкина в интервью «Русскому радио».