Синхронистка Шурочкина: я бы приняла участие в фотосессии в стиле ню

Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Шурочкина рассказала о склонности к безумствам, желании пробовать новое и возможности участия в откровенной фотосессии.



«Могу посмеяться и подурачиться на камеру. В жизни я склонна к безумствам, если есть партнёр. Чтобы его, этого же партнера, радовать своим безумством. Уединением я пользуюсь во благо спокойствия, чтобы поразмыслить о каких-то вещах. А когда я с кем-то, готова делить безумства.



Мне постоянно хочется пробовать что-то новое, это правда. И, считаю, это мой большой плюс. Таким образом я совершенствуюсь, наверное. К сожалению, сейчас не всегда могу пробовать что-то новое, так как занимаюсь спортом.



Фотосессия в стиле ню? Я много образов ещё не примеряла. Ещё много стилей предстоит попробовать. И да, я бы приняла участие в фотосессии в стиле ню», — приводит слова Шурочкиной «Команда России».