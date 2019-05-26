Синхронистка Шурочкина: я бы приняла участие в фотосессии в стиле ню

Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Шурочкина рассказала о склонности к безумствам, желании пробовать новое и возможности участия в откровенной фотосессии.
«Могу посмеяться и подурачиться на камеру. В жизни я склонна к безумствам, если есть партнёр. Чтобы его, этого же партнера, радовать своим безумством. Уединением я пользуюсь во благо спокойствия, чтобы поразмыслить о каких-то вещах. А когда я с кем-то, готова делить безумства.
Мне постоянно хочется пробовать что-то новое, это правда. И, считаю, это мой большой плюс. Таким образом я совершенствуюсь, наверное. К сожалению, сейчас не всегда могу пробовать что-то новое, так как занимаюсь спортом.
Фотосессия в стиле ню? Я много образов ещё не примеряла. Ещё много стилей предстоит попробовать. И да, я бы приняла участие в фотосессии в стиле ню», — приводит слова Шурочкиной «Команда России».
- 26 мая 2019
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:27
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
09:01
-
00:55
-
00:45
-
00:04
- 25 мая 2019
-
22:37
-
21:10
-
20:04
-
19:30
-
19:09
-
18:42
-
18:18
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:40
-
15:23
-
14:54
-
13:43
-
12:50
-
12:43
-
12:28
-
11:30