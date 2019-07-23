Российские саблистки выиграли золотые медали на чемпионате мира по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в командном первенстве.

В финале соревнований россиянки взяли верх над Францией со счётом 45:40.

Напомним, в 1/8 финала российская команда одолела Азербайджан (45:38), в четвертьфинале нанесла поражение китаянкам (45:28), а в полуфинале взяла верх над Италией (45:37).

В составе сборной России выступили Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина.

В матче за третье место Южная Корея выиграла у Италии со счётом 45:35.

Ранее мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко в матче за третье место ЧМ проиграла итальянцам со счётом 32:45.