Российские саблистки выиграли золотые медали на чемпионате мира по фехтованию
Женская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в командном первенстве.
В финале соревнований россиянки взяли верх над Францией со счётом 45:40.
Напомним, в 1/8 финала российская команда одолела Азербайджан (45:38), в четвертьфинале нанесла поражение китаянкам (45:28), а в полуфинале взяла верх над Италией (45:37).
В составе сборной России выступили Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина.
В матче за третье место Южная Корея выиграла у Италии со счётом 45:35.
Ранее мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко в матче за третье место ЧМ проиграла итальянцам со счётом 32:45.
Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира в Будапеште
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