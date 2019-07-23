Команда «Коммерсантъ» победила в четвёртой регате одноименной Серии

Команда «Коммерсантъ», ведомая шкипером Глебом Чижиком, выиграла четвёртую регату одноименной Серии. Команда Дмитрия Орлова завоевала серебро, третье место досталось команде Романа Шаталова.

Серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года. Целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий. 18 июля 2019 года в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошла очередная парусная регата Серии вечерних регат «Коммерсантъ». Несмотря на непростые погодные условия — небо в тучах, средний ветер от 8 до 12 узлов и противный мелкий дождь, — в гонках приняло участие пять команд, среди них и два корпоративных экипажа: экипаж «Коммерсанта» и экипаж генерального партнёра регаты «МегаФона», в составе которого принимал участие в гонках генеральный директор компании Геворк Вермишян.



По итогам четырёх гонок в непростой борьбе при равенстве очков победила команда «Коммерсантъ». Ребята финишировали 3-1-2-1, при равенстве очков обойдя команду Дмитрия Орлова за счёт лучшего прихода в последней гонке.