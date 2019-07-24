Пловец Пригода: когда закончу карьеру, набью татуировку с восьмёркой

Российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал выход в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м брассом по итогам переплыва. В полуфинале он продемонстрировал восьмой результат — 27,08. Такое же время показал представитель Дании Тобиас Бьерг. По итогам переплыва в финал прошёл россиянин.

«Вчера не только пришлось переплыть, ещё и пришлось посидеть, подождать, пока будет переплыв. Его переносили раз пять — то пораньше делали, то попозже. Поэтому результат был хуже, чем ожидалось. Рад, что попал и опять восьмая дорожка. Когда закончу карьеру, наверное, набью себе татуировку с восьмёркой — очень уж много восьмых дорожек в моей жизни. Ну, зато с одной стороны волна не бьёт.

На чемпионат мира я сумел отобраться на 50 и 100 м. Это дистанции на силовую выносливость, и мне, чтобы нормально плыть спринт, нужно стать в два раза крупнее, а пока с моими габаритами и в моём возрасте мне нужно плыть более длинные дистанции. Поэтому и был приоритет в сторону Универсиады. Да, в Будапеште медаль на 100 м у меня была, но там я попал в касание, а изначально задача стояла обогнать рядом идущего человека, я с ней справился. Сейчас задача стояла та же, и тоже удалось с ней справиться, но этого оказалось недостаточно для медали", — цитирует Пригоду РИА «Новости».

Чемпионат мира завершится 28 июля.