Пригода вышел в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом по итогам переплыва

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м брассом. По итогам полуфинала он продемонстрировал восьмой результат — 27,08. Такое же время показал представитель Дании Тобиас Бьерг.

Для определения финалиста был проведён переплыв, в котором победил россиянин — 27,09. Датчанин проплыл дистанцию за 27,16.

Россиянин Андрей Николаев в полуфинале стал 11-м (27,17) и выбыл из борьбы за медали.

Российские пловчихи Валерия Саламатина и Вероника Андрусенко не смогли выйти в финал на дистанции 200 м вольным стилем. В полуфинале Саламатина стала 10-й (1.57,25), Андрусенко — 13-й (1.57,65). Первое место заняла итальянка Федерика Пеллегрини (1.55,14).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.