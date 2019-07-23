Пригода вышел в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом по итогам переплыва

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м брассом. По итогам полуфинала он продемонстрировал восьмой результат — 27,08. Такое же время показал представитель Дании Тобиас Бьерг.
Для определения финалиста был проведён переплыв, в котором победил россиянин — 27,09. Датчанин проплыл дистанцию за 27,16.
Россиянин Андрей Николаев в полуфинале стал 11-м (27,17) и выбыл из борьбы за медали.
Российские пловчихи Валерия Саламатина и Вероника Андрусенко не смогли выйти в финал на дистанции 200 м вольным стилем. В полуфинале Саламатина стала 10-й (1.57,25), Андрусенко — 13-й (1.57,65). Первое место заняла итальянка Федерика Пеллегрини (1.55,14).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
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