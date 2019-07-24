Соги — об уничтожении допинг-проб россиян: была проблема в коммуникации с ВАДА

Глава отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги сообщил, что допинг-пробы российских спортсменов, вызвавшие подозрение у ВАДА в 2014 году, были уничтожены в Лозанне на законных основаниях. До 2016 года Соги руководил Лозаннской лабораторией.
«Обычной процедурой во всех аккредитованных ВАДА лабораториях является уничтожение проб через три месяца, в основном из-за нехватки места, за исключением тех случаев, когда антидопинговый орган специально запрашивает долгосрочное хранение. Вот почему в какой-то момент мы сообщили ВАДА, что собираемся уничтожить эти отрицательные пробы в соответствии с обычной процедурой», — приводит слова Соги РИА «Новости».
По словам Соги, произошла проблема в коммуникации с ВАДА, так как через год запросило лабораторию в Лозанне об оставшихся отрицательных образцах. При этом ВАДА признало правомерность его действий и не подтвердило обвинения в адрес Лозаннской лаборатории в возможном соучастии с Московской лабораторией в махинациях с пробами.
«Они признали, что лично я не совершал ошибки. Но в своём отчёте Макларен не принял во внимание это решение ВАДА и впоследствии так и не исправил свой отчёт», — сказал Соги.
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