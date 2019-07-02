Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных Московской лаборатории, сообщается на сайте организации.



На данный момент из 578 допинг-проб 298 российских спортсменов были проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 спортсменам.

Все дела были отправлены в международные спортивные федерации, которые должны перепроверить информацию и вынести решение по каждому подозреваемому спортсмену.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что организация может открыть более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.