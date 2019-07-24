Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира на дистанции 200 м вольным стилем

Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Ариарне Титмус. Третий результат продемонстрировала шведка Сара Шёстрем.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. 200 м вольным стилем

1. Федерика Пеллегрини (Италия) — 1.54,22 .

2. Ариарне Титмус (Австралия) — +0,44.

3. Сара Шёстрем (Швеция) — +0,56.



Россиянки в финале не выступали.



В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-3-4).



Чемпионат мира завершится 28 июля.