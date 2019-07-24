Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира на дистанции 200 м вольным стилем
Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Ариарне Титмус. Третий результат продемонстрировала шведка Сара Шёстрем.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины. 200 м вольным стилем
1. Федерика Пеллегрини (Италия) — 1.54,22 .
2. Ариарне Титмус (Австралия) — +0,44.
3. Сара Шёстрем (Швеция) — +0,56.
Россиянки в финале не выступали.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-3-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 200 м вольный стиль
24 июля 2019 года, среда. 14:17 МСК
1
Федерика Пеллегрини
Италия
1:54.22
2
Ариарне Титмус
Австралия
+0.44
3
Сара Шёстрем
Швеция
+0.56
Итальянец Палтриньери выиграл золото ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем
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