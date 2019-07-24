Шабанов в отсутствие Шубенкова выиграл золото ЧР в беге на 110 м с барьерами

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах Константин Шабанов одержал победу в беге на 110 м. Его время — 13,67 секунды.

Вторым стал Артём Макаренко (13,73), третий результат показал Филипп Шабанов (13,88). Чемпион мира 2015 года в данной дисциплине Сергей Шубенков не принимает участия в соревнованиях из-за травмы колена.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Мужчины. Бег на 110 м с барьерами

1. Константин Шабанов — 13,67

2. Артём Макаренко — 13,73

3. Филипп Шабанов — 13,88

Женщины. Бег на 100 м с барьерами

1. Анастасия Николаева — 13,33

2. Нина Морозова — 13,40

3. Ирина Манакова — 13,43

Мужчины. Бег на 100 м

1. Рушан Абдулкадеров — 10,44

2. Алексей Лаптев — 10,54

3. Алексей Усов — 10,56

Женщины. Бег на 100 м

1. Кристина Сивкова — 11,35

2. Елена Черняева — 11,52

3. Наталья Погребняк — 11,55.