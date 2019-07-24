Шабанов в отсутствие Шубенкова выиграл золото ЧР в беге на 110 м с барьерами

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах Константин Шабанов одержал победу в беге на 110 м. Его время — 13,67 секунды.
Вторым стал Артём Макаренко (13,73), третий результат показал Филипп Шабанов (13,88). Чемпион мира 2015 года в данной дисциплине Сергей Шубенков не принимает участия в соревнованиях из-за травмы колена.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Бег на 110 м с барьерами
1. Константин Шабанов — 13,67
2. Артём Макаренко — 13,73
3. Филипп Шабанов — 13,88
Женщины. Бег на 100 м с барьерами
1. Анастасия Николаева — 13,33
2. Нина Морозова — 13,40
3. Ирина Манакова — 13,43
Мужчины. Бег на 100 м
1. Рушан Абдулкадеров — 10,44
2. Алексей Лаптев — 10,54
3. Алексей Усов — 10,56
Женщины. Бег на 100 м
1. Кристина Сивкова — 11,35
2. Елена Черняева — 11,52
3. Наталья Погребняк — 11,55.
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