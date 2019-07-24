Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Никитин и Аплачкина победили в беге на 5000 м на чемпионате России

Никитин и Аплачкина победили в беге на 5000 м на чемпионате России
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах Владимир Никитин выиграл соревнования в беге на 5000 м. Он преодолел дистанцию за 13 минут 22,72 секунды. Вторым стал Евгений Рыбаков (13.25,12). Призовую тройку замкнул Анатолий Рыбаков (13.26,35).

У женщин лучший результат показала Светлана Аплачкина. Её время — 15 минут 22,14 секунды. Серебро завоевала Елена Коробкина (15.22,17), бронзу — Елена Седова (15.43,27).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Бег на 5000 м

1. Владимир Никитин — 13.22,72
2. Евгений Рыбаков — 13.25,12
3. Анатолий Рыбаков — 13.26,35

Женщины. Бег на 5000 м

1. Светлана Аплачкина — 15.22,14
2. Елена Коробкина — 15.22,17
3. Елена Седова — 15.43,27.

Турнир завершится 27 июля.

Шабанов в отсутствие Шубенкова выиграл золото ЧР в беге на 110 м с барьерами
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент