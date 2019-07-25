Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира в кролевой эстафете

Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в эстафете 4х200 м вольным стилем.
В квалификации Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Вероника Андрусенко продемонстрировали третий результат (7.52,66). В этой дисциплине сборная России завоевала олимпийскую лицензию.
Финал в этом виде программы состоится сегодня, 25 июля. Вчера сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой заняла четвёртое место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
- 25 июля 2019
-
09:11
-
08:42
-
08:37
-
08:29
-
06:27
-
06:06
-
05:38
-
00:44
-
00:21
- 24 июля 2019
-
22:10
-
21:58
-
21:47
-
21:33
-
20:51
-
20:30
-
20:17
-
19:32
-
19:17
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
17:16
-
16:10
-
15:51
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01