Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира в кролевой эстафете

Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в эстафете 4х200 м вольным стилем.



В квалификации Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Вероника Андрусенко продемонстрировали третий результат (7.52,66). В этой дисциплине сборная России завоевала олимпийскую лицензию.

Финал в этом виде программы состоится сегодня, 25 июля. Вчера сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой заняла четвёртое место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.