Колумбиец Кинтана стал победителем 18-го этапа «Тур де Франс»

18-й этап веломногодневки «Тур де Франс» выиграл колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar. На этапе протяжённостью 208 км между городами Эмбрюн и Валуар он показал результат 5 часов 34 минуты 15 секунд.
Вторым стал представитель Франции Ромен Барде (AG2R La Mondiale), третьим финишировал казахстанец Алексей Луценко (Astana Pro).
Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) оказался 58-м.
Лидерство в общем зачёте сохраняет француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).
Веломногодневка «Тур де Франс». 18-й этап. Эмбрюн — Валуар, 208 км
1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 5:34.15
2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +1,35
3. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Pro) – +2,28...
58. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +22.40.
Общий зачёт после 18-го этапа
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 75:18.49
2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) — +1.30
3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.35...
61. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:44.40.
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