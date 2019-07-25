Колумбиец Кинтана стал победителем 18-го этапа «Тур де Франс»

18-й этап веломногодневки «Тур де Франс» выиграл колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar. На этапе протяжённостью 208 км между городами Эмбрюн и Валуар он показал результат 5 часов 34 минуты 15 секунд.

Вторым стал представитель Франции Ромен Барде (AG2R La Mondiale), третьим финишировал казахстанец Алексей Луценко (Astana Pro).

Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) оказался 58-м.

Лидерство в общем зачёте сохраняет француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).



Веломногодневка «Тур де Франс». 18-й этап. Эмбрюн — Валуар, 208 км



1. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 5:34.15

2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – +1,35

3. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Pro) – +2,28...

58. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +22.40.



Общий зачёт после 18-го этапа



1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 75:18.49

2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) — +1.30

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.35...

61. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:44.40.