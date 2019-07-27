Рылов — о победе на ЧМ: золото неплохо, но надеялся, что будет побыстрее

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 м на спине, остался недоволен показанным результатом — 1.53,40.
«Золото неплохо, но больше хотел показать результат. Надеялся, что будет побыстрее. Не всё получилось. Посмотрим, что тренер скажет. Либо перенервничал, либо просто лучше подготовка прошла на 100 м, а не на 200 м. Третий, второй «полтинник» вылетели. Да и четвёртый, наверное, тоже. Надо посмотреть раскладку.
Главное — это прогресс, медали сами тогда придут. А прогресса нет уже три года. Как плаваю с Олимпиады, так ничего и не меняется. Если бы хотя бы разменял 1.53, был совсем другой разговор. На сотне есть явный прогресс на 6 десятых. Полсекунды на стометровке — это очень много.
Конечно, медалью доволен. Но если не совершенствоваться, то придёт кто-то другой и займёт твоё место на пьедестале», — приводит слова Рылова «Российская газета».
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