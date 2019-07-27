Сунь Ян — о бойкоте со стороны соперников: я не заслужил оскорблений и клеветы

Китайский пловец Сунь Ян рассказал об отношении к инцидентам с австралийцем Маком Хортоном и британцем Данканом Скоттом, которые бойкотировали его на церемониях награждения.



«FINA уже дала понять, у меня нет нарушений. Я соблюдаю соответствующие правила. Думаю, то, что я сделал, отвечает интересам всех спортсменов. Всё, что я говорил, разумно и оправданно, каждая строчка верна. Без фальсификаций.



Понял, что в большинстве случаев мне не стоит отвечать всем подряд. Но, дойдя до таких высот, я не заслужил выслушивать подобного рода оскорбления и клевету», — приводит слова китайского пловца Reuters.



Напомним, согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.