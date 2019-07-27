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Халикова — знаменосец сборной России на закрытии олимпийского фестиваля в Баку

Халикова — знаменосец сборной России на закрытии олимпийского фестиваля в Баку
Другие / Лёгкая атлетика 0

Стало известно имя знаменосца сборной России на церемонии закрытия Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля, который проходит в Баку (Азербайджан). Чести пронести флаг удостоилась легкоатлетка Аделина Халикова. Об этом сообщает «Команда России».

Халикова стала победительницей соревнований в Баку по прыжкам в высоту. Спортсменка преодолела планку на высоте 186 см. Серебряная медаль досталась швейцарской прыгунье Марит Энгондо (182 см). Обладательницей бронзовой награды стала представительница Кипра Стилиана Ионниду (180 см).

Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится сегодня, 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: художественная гимнастика, лёгкая атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

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