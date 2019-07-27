США почти догнали Россию в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта
Сборная США вплотную приблизилась к команде России в медальном зачёте чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее. Лидерство сохраняют китайские спортсмены, в активе которых 29 медалей – 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые. Россияне перед заключительным днём соревнований вторые, но опережают американцев по числу серебряных наград. У отечественных атлетов 26 медалей (12, 10, 4), у американцев – 31 награда (12, 9, 10). На четвёртой позиции располагается сборная Австралии – 21 медаль (7, 8, 6).
В предпоследний день соревнований единственную медаль российским пловцам принёс 17-летний Андрей Минаков, ставший вторым на дистанции 100 м баттерфляем.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее завершится 28 июля.
Минаков – серебряный призёр ЧМ в Кванджу на дистанции 100 м баттерфляем
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