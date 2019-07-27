Пловец Морозов — о 4-м месте на ЧМ: к Олимпиаде поднажмём чуть-чуть

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2012 российский пловец Владимир Морозов прокомментировал свой результат на дистанции 50 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Морозов на третьем чемпионате мира подряд стал четвёртым.

«Четвёртый год подряд четвёртое место на личной дистанции. Карма? Ну или побольше тренироваться надо. Скорее всего, второе. Соперники, видимо, тренируются чуть-чуть побольше. В который раз уже сотые проигрываю, не хочется, чтобы так было на Олимпиаде, так что поднажмём чуть-чуть. „Пятьдесят“ однозначно основная дистанция, но буду готовить и „сотню“, чтобы не подводить команду в эстафете.

Мне всегда нравится в эстафетах плыть за команду — адреналин, эмоции здесь помогают. Сейчас у нас очень сильный состав на эстафету. Насчёт отбора – нет, это не волнительно, радует, что команда сильная, и, думаю, я ещё годик подержусь", — приводит слова Морозова РИА Новости.