Лихачёв — о победе в отборе на ЧМ: доволен не только результатом, но и игрой

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал выступление национальной команды в европейской квалификации чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года. Сборная России стала победителем прошедшего в Москве отборочного турнира, обыграв в финале команду Италии со счётом 7:1.

«Очень доволен не только результатом, но и игрой ребят. Оценю на 99%. Последние два дня прошли и вовсе в фантастической атмосфере. Приятно, что мы получили такой отклик от болельщиков. Это очень мотивирует. Для нас это важно и очень дорогого стоит.

Загадывать ничего не будем. Но в целом будем двигаться по касательной, которую задали здесь, в Москве. Теперь знаем, что у нас есть небольшие шероховатости на старте турнира. На групповом этапе играли немного вальяжно и долго раскачивались. Будем избегать таких вещей. Не буду также говорить и по составу. У всех ребят очень тяжёлый клубный сезон, просто будем надеяться, что они проведут его без травм и смогут помочь нам», — приводит слова Лихачёва RT.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.