Мужская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ с лучшим результатом дня

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) завершились предварительные соревнования в эстафетах комплексным плаванием 4х100 метров.



Мужская сборная России показала лучший результат — 3.30,72. В составе команды выступали Климент Колесников, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринёв.



Женская сборная России, в отличие от мужской, не смогла пробиться в финал соревнований. Россиянки преодолели дистанцию за 4.02,26, заняв 12-е место. Участие в эстафете принимали Дарья Васькина, Анна Белоусова, Светлана Чимрова и Дарья Устинова.



Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля. Финал мужской эстафеты комплексным плаванием с участием российской сборной пройдёт днём. Начало запланировано на 15:40 по московскому времени.

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