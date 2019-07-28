Мужская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ с лучшим результатом дня

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) завершились предварительные соревнования в эстафетах комплексным плаванием 4х100 метров.
Мужская сборная России показала лучший результат — 3.30,72. В составе команды выступали Климент Колесников, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринёв.
Женская сборная России, в отличие от мужской, не смогла пробиться в финал соревнований. Россиянки преодолели дистанцию за 4.02,26, заняв 12-е место. Участие в эстафете принимали Дарья Васькина, Анна Белоусова, Светлана Чимрова и Дарья Устинова.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля. Финал мужской эстафеты комплексным плаванием с участием российской сборной пройдёт днём. Начало запланировано на 15:40 по московскому времени.
- 28 июля 2019
-
09:00
-
08:52
-
00:43
- 27 июля 2019
-
23:51
-
23:11
-
22:12
-
21:37
-
21:01
-
20:23
-
19:53
-
18:50
-
18:21
-
17:50
-
17:36
-
16:22
-
16:07
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:59
-
14:42
-
14:25
-
13:45
-
13:18
-
13:06
-
12:51
-
12:35
-
11:53
-
11:24
-
11:01
-
10:18
-
09:49
-
09:29
-
08:53
-
00:22