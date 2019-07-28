Определён состав мужской сборной России по плаванию на комбинированную эстафету

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов представят команду в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), сообщает ТАСС.



Мужская комбинированная эстафета пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало — в 15:38 мск.

В качестве финишёра тренерский штаб сборной России также рассматривал Владислава Гринёва, завоевавшего бронзовую медаль на стометровке вольным стилем, но в итоге сделал выбор в пользу Морозова, который не вышел в полуфинал на этой дистанции, однако помог команде выиграть серебро в кролевой эстафете 4х100 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) завершится 28 июля.