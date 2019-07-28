Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом на ЧМ в Кванджу
Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Первой стала американка Лилли Кинг. Серебро в активе Бенедетты Пилато из Италии.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Женщины. Брасс. 50 м. Финал
1. Лилли Кинг (США) — 29,84
2. Бенедетта Пилато (Италия) — +0,16
3. Юлия Ефимова (Россия) — +0,31
4. Алия Аткинсон (Ямайка) — +0,5
5. Мартина Карраро (Италия) — +0,65
6. Джессика Хансен (Австралия) — +1,00
7. Анна Элендт (Германия) — +1,22
8. Ида Хулкко (Финляндия) — +1,39.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля. На текущий момент в активе российских спортсменов 29 медалей (12-11-6).
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