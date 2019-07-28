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Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ
Другие / Водные виды спорта 0

Мужская сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м. Соревнования проходят в Кванджу (Южная Корея).

За российскую команду плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Первое место заняла команда Великобритании. Второй результат показала сборная США.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Мужчины. Комбинированная эстафета. 4х100 м. Финал

1. Великобритания (Люк Гринбенк, Адам Пити, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 3.28,10
2. США (Райан Мерфи, Эндрю Уилсон, Кэлеб Дрессел, Натан Эдриан) — +0,35
3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — +0,71.

Рылов и Колесников вошли в тройку призёров ЧМ на дистанции 50 м на спине
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