Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

Мужская сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м. Соревнования проходят в Кванджу (Южная Корея).



За российскую команду плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Первое место заняла команда Великобритании. Второй результат показала сборная США.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)

Мужчины. Комбинированная эстафета. 4х100 м. Финал

1. Великобритания (Люк Гринбенк, Адам Пити, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 3.28,10

2. США (Райан Мерфи, Эндрю Уилсон, Кэлеб Дрессел, Натан Эдриан) — +0,35

3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — +0,71.