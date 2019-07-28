Российские пловцы завоевали бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

Мужская сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м. Соревнования проходят в Кванджу (Южная Корея).
За российскую команду плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Первое место заняла команда Великобритании. Второй результат показала сборная США.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Мужчины. Комбинированная эстафета. 4х100 м. Финал
1. Великобритания (Люк Гринбенк, Адам Пити, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 3.28,10
2. США (Райан Мерфи, Эндрю Уилсон, Кэлеб Дрессел, Натан Эдриан) — +0,35
3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — +0,71.
- 28 июля 2019
-
16:46
-
16:34
-
15:51
-
15:43
-
15:23
-
15:06
-
14:56
-
14:18
-
14:11
-
13:40
-
13:25
-
12:55
-
12:40
-
11:56
-
11:42
-
10:56
-
09:18
-
09:00
-
08:52
-
00:43
- 27 июля 2019
-
23:51
-
23:11
-
22:12
-
21:37
-
21:01
-
20:23
-
19:53
-
18:50
-
18:21
-
17:50
-
17:36
-
16:22
-
16:07
-
15:27
-
15:15