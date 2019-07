Штангистка-трансгендер из Новой Зеландии стала объектом травли

41-летняя новозеландская штангистка-трансгендер Лаурель Хаббард завоевала две золотые и одну серебряную медали на Тихоокеанских играх в Самоа. Более 10 лет назад она сделала операцию по смене пола. Будучи мужчиной, Хаббард также занимался тяжёлой атлетикой, сообщает Daily Mail.

На прошедшем турнире новозеландка обошла чемпионку Содружества, хозяйку соревнований Феагайгу Стауерс, вызвав возмущение в Самоа. В частности, премьер-министр Самоа Туилаэпа Аионо Саилеле так отреагировал на победу трансгендера: «Я не думаю, что он… она вообще должен участвовать в этих соревнованиях. Но я осознаю, что мы не можем исключить таких людей. Им нужно выступать на Играх в собственной категории».

Хаббард может выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио, и это также вызвало негативную реакцию.

Британское движение Fair Play for Women призвало спортивных руководителей «проснуться», а новозеландское движение Speak Up For Women призвало МОК защитить женский спорт.

Фото спортсменки доступно в «твиттере» FairPlayForWomen.