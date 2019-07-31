Олимпийская чемпионка Воробьёва выступит на турнире Poland Open по борьбе

Со 2 по 4 августа в Варшаве (Польша) пройдёт международный турнир по женской борьбе — Poland Open. Участие в соревнованиях, в частности, примет олимпийская чемпионка 2012 года, серебряный призёр Игр-2016 Наталья Воробьёва, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Женская борьба. Poland Open. Варшава, Польша

До 50 кг. Валерия Чепсаракова.

До 53 кг. Екатерина Полещук.

До 55 кг. Мария Гурова, Марина Симонян, Любовь Сальникова.

До 57 кг. Вероника Чумикова, Светлана Липатова.

До 59 кг. Любовь Овчарова, Анжела Титенко.

До 62 кг. Инна Тражукова, Мария Кузнецова.

До 65 кг. Наталья Федосеева.

До 68 кг. Анастасия Братчикова.

До 72 кг. Ксения Буракова.

До 76 кг. Наталья Воробьёва, Екатерина Букина.