Чупков: у нас зимой голос Губерниева — главный в доме
Россиянин Антон Чупков, выигравший золотую медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом c мировым рекордом, поблагодарил комментатора Дмитрия Губерниева за увеличение числа подписчиков в своём «инстаграме».
«Тысячи четыре прибавилось. Спасибо Дмитрию Губерниеву, который ещё и отмечал на фотографиях. Классно, что он комментирует плавание. У меня мама — настоящий фанат биатлона. У нас зимой голос Губерниева — главный в доме. Если будет выбор между каким-нибудь не очень важным мероприятием и биатлонной трансляцией с Губерниевым, мама выберет биатлон», — приводит слова Чупкова Sport24.
Чупков — бронзовый призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом.
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