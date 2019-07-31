Чупков: у нас зимой голос Губерниева — главный в доме

Россиянин Антон Чупков, выигравший золотую медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом c мировым рекордом, поблагодарил комментатора Дмитрия Губерниева за увеличение числа подписчиков в своём «инстаграме».

«Тысячи четыре прибавилось. Спасибо Дмитрию Губерниеву, который ещё и отмечал на фотографиях. Классно, что он комментирует плавание. У меня мама — настоящий фанат биатлона. У нас зимой голос Губерниева — главный в доме. Если будет выбор между каким-нибудь не очень важным мероприятием и биатлонной трансляцией с Губерниевым, мама выберет биатлон», — приводит слова Чупкова Sport24.

Чупков — бронзовый призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом.