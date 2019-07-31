Борцы Найфонов и Куруглиев выступят на мемориале Циолковского

2-4 августа в Варшаве пройдёт международный турнир по вольной борьбе памяти Вацлава Циолковского. Тренерский штаб сборной России определил состав команды на эти соревнования, сообщает официальный сайт ФСБР.



Вольная борьба. Мемориал Циолковского. Варшава, Польша

Состав сборной России

До 57 кг. Рамиз Гамзатов — чемпион России—2019, Арыйаан Тютрин — обладатель Кубка мира— 2019.

До 61 кг. Магомедрасул Идрисов — чемпион России (2018, 2019).

До 79 кг. Гаджи Набиев — чемпион России—2019.

До 86 кг. Даурен Куруглиев — победитель Европейских игр—2019, обладатель Кубка мира—2019, чемпион Европы—2017; Артур Найфонов — чемпион России—2019, чемпион Европы—2018.

До 125 кг. Алан Хугаев — чемпион России (2013, 2019).