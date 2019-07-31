В РУСАДА назвали самые проблемные виды спорта с точки зрения допинга

Глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов рассказал, на какие виды спорта приходится наибольшее количество нарушений антидопинговых правил.



«На первом месте, безусловно, лёгкая атлетика, потому что это огромный вид, где очень много спортсменов. Конечно же, тяжёлая атлетика, хотя сейчас количество нарушений пошло на убыль. Пауэрлифтинг — один из несомненных лидеров. Может быть, велоспорт.

Облегчит ли дело криминализация приёма допинга? Для функций, которые выполняет мой отдел, да, облегчит. Это будет попадать в зону интересов правоохранительных органов и позволит нам более плотно взаимодействовать с ними в данном направлении. Хотя надо отметить, что та ответственность, которая предусмотрена сейчас — штраф до 50 000 рублей согласно административному кодексу, — не слишком сильно пугает спортсменов, в отличие от возможности получения условного срока, например», — цитирует Иванова официальный сайт «Матч ТВ».