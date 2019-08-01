Масгрэйв — об Устюгове: порой он ведёт себя странно
Британский лыжник Эндрю Масгрэйв оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Масгрэйв стал победителем гонки. Долгое время лидировавший Устюгов в итоге стал 12-м, проиграв британцу 8,5 секунды.
«Я ничего не понял. Было невозможно понять, что он делает. Порой он странно ведёт себя в гонках. Он шёл быстро, может, решил попробовать уйти в отрыв. Я не знаю. Но я не переживаю о том, что он не будет быстр зимой», — приводит слова Масгрэйва NRK.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Артём Мальцев, занявший 11-е место. Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, третьим — его соотечественник Мортен Эйде Педерсен.
Рёте: Устюгов не выкладывал бы все карты на стол так рано
- 1 августа 2019
-
11:45
-
10:33
-
09:37
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09
-
16:53
-
15:38
-
15:21
-
15:08
-
14:07
-
13:37
-
12:43
-
11:52
-
11:39
-
10:08
-
09:31
-
09:11
- 30 июля 2019
-
23:58
-
22:36
-
22:23
-
21:11
-
20:40
-
19:44
Партнерский контент