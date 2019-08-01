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Масгрэйв — об Устюгове: порой он ведёт себя странно

Масгрэйв — об Устюгове: порой он ведёт себя странно
Другие / Лыжный спорт 0

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Масгрэйв стал победителем гонки. Долгое время лидировавший Устюгов в итоге стал 12-м, проиграв британцу 8,5 секунды.

«Я ничего не понял. Было невозможно понять, что он делает. Порой он странно ведёт себя в гонках. Он шёл быстро, может, решил попробовать уйти в отрыв. Я не знаю. Но я не переживаю о том, что он не будет быстр зимой», — приводит слова Масгрэйва NRK.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Артём Мальцев, занявший 11-е место. Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, третьим — его соотечественник Мортен Эйде Педерсен.

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