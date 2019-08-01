Фелпс прокомментировал возвращение Лохте после дисквалификации

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс оценил намерение соотечественника Райана Лохте выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Шестикратный олимпийский чемпион Лохте отбыл 14-месячную дисквалификацию за внутривенную инъекцию.
«Ты становишься старше. Ты становишься другим. Твоё тело меняется, психология тоже. В бассейне ты уже не можешь добиваться того же, что раньше. Вещи за пределами бассейна отнимают у тебя время.
Если Райан по-настоящему хочет вернуться на прежний уровень, он знает, что для этого требуется. Ему нужно хотеть упорно трудиться. Если он этого не сделает, то не будет так хорош, как хотел бы», — приводит слова Фелпса AP.
В октябре стало известно, что Райан борется с алкогольной зависимостью. По словам Лохте, он успешно прошёл курс реабилитации.
- 1 августа 2019
-
16:41
-
16:00
-
15:17
-
14:54
-
14:47
-
13:58
-
13:34
-
12:48
-
12:42
-
11:45
-
10:33
-
09:37
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09
-
16:53
-
15:38
-
15:21
-
15:08
-
14:07
-
13:37
-
12:43
-
11:52
-
11:39