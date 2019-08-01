Фелпс прокомментировал возвращение Лохте после дисквалификации

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс оценил намерение соотечественника Райана Лохте выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Шестикратный олимпийский чемпион Лохте отбыл 14-месячную дисквалификацию за внутривенную инъекцию.

«Ты становишься старше. Ты становишься другим. Твоё тело меняется, психология тоже. В бассейне ты уже не можешь добиваться того же, что раньше. Вещи за пределами бассейна отнимают у тебя время.

Если Райан по-настоящему хочет вернуться на прежний уровень, он знает, что для этого требуется. Ему нужно хотеть упорно трудиться. Если он этого не сделает, то не будет так хорош, как хотел бы», — приводит слова Фелпса AP.

В октябре стало известно, что Райан борется с алкогольной зависимостью. По словам Лохте, он успешно прошёл курс реабилитации.