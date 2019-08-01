Загитова встретилась с Кихирой и нарядилась в костюм героини аниме

Японская фигуристка Рика Кихира опубликовала совместные фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Россиянка примерила на себя образ Кёко Хаякавы – героини аниме «Сегодня и начну».

«Загитова слишком милая», — подписала снимки Кихира.

Фото доступны на странице японской фигуристки в «Инстаграме».

Известно, что в сезоне-2019/20 короткая программа россиянки будет на песню Ясмин Леви «Me Voy», а в произвольной Загитова предстанет в образе Клеопатры.



В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира. Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.

