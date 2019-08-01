Грищук и Непомнящий разделили 3-е место на этапе Grand Chess Tour в Париже

В Париже завершился этап Grand Chess Tour по рапиду и блицу, его победителем стал гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв. Француз набрал 21 очко (13 в рапиде + 8 в блице). Вторым стал представитель Индии Вишванатан Ананд (10+10,5). Третье место разделили россияне Александр Грищук (12+8) и Ян Непомнящий (10+10).
Российский шахматист Даниил Дубов (7+7) занял девятое место. Американец Хикару Накамура (8+10,5), который после первого круга блица показал лучший результат, в итоге стал 7-м.
Итоговая турнирная таблица после рапида и блица
1. Максим Вашье-Лаграв — 21
2. Вишванатан Ананд — 20,5
3. Ян Непомнящий, Александр Грищук — по 20
5. Ян-Кшиштоф Дуда – 19,5
6. Фабиано Каруана — 19
7. Хикару Накамура — 18,5
8. Шахрияр Мамедьяров — 15
9. Даниил Дубов — 14
10. Аниш Гири — 12,5.
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