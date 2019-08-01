Россиянки завоевали 4 медали в очередной соревновательный день ЮЧМ по борьбе
Женская сборная России по борьбе в четверг, 1 августа, завоевала четыре награды на юниорском чемпионате мира, который проходит в Софии (Болгария). Ольга Козырева принесла команде золото, победив в финальной схватке в весовой категории до 73 кг китаянку Лу Ифэн.
Серебро в категории до 43 кг досталось Лучане Бекбауловой, которая в финале уступила японке Нагисе Хараде.
Бронзовыми наградами копилку национальной команды пополнили Алина Касабиева (до 57 кг) и Екатерина Глухарева (до 65 кг).
Вчера, 31 июля, на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе были разыграны медали в пяти весовых категориях среди борцов вольного стиля. В четырёх российские юниоры дошли до финала, в трёх – завоевали золотые медали.
Борцы-вольники Ханиев, Абдулаев и Тигиев стали чемпионами мира среди юниоров
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