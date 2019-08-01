Закарин, Кузнецов и Чернецкий выступят на велогонке «Классика Сан-Себастьяна»

В стартовые списки велогонки Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна», которая пройдёт 3 августа в Испании, вошли три россиянина – Ильнур Закарин и Вячеслав Кузнецов из швейцарской команды Katusha−Alpecin и Сергей Чернецкий из испанской Caja Rural–Seguros RGA, сообщает «Весь спорт».



Напарниками Чернецкого по Caja Rural–Seguros RGA будут испанцы Алекс Аранбуру, Йон Ирисарри, Джонатан Ластра, Джоэль Николау, Кристиан Родригес и Гонсало Серрано.



Закарин и Кузнецов заявлены в Katusha−Alpecin с португальцами Жозе Гонсалвешом и Рубеном Гуэррейру, швейцарцем Рето Холленштайном, южноафриканцем Виллемом Смитом и немцем Риком Цабелем.



«Классика Сан-Себастьяна» — ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая в окрестностях одноимённого города с 1981 года. Часть маршрута гонки проложена по побережью, перепад высот очень велик, поэтому за победу в ней традиционно борются горные специалисты.