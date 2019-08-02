Махов сохранил серебро ОИ-2012, несмотря на дисквалификацию Таймазова

Россиянин Билял Махов остался серебряным призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне в вольной борьбе после дисквалификации Артура Таймазова из Узбекистана. Золотую медаль получит представитель Ирана Комейл Гасеми, информирует официальный сайт Объединённого мира борьбы.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золота ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил. После повторной проверки в допинг-пробе узбекистанского спортсмена был обнаружен туринабол.

Напомним, на Играх 2012 года второе место в этой весовой категории занял грузин Давит Модзманашвили. Однако его результат также был аннулирован в связи с допингом.

Сейчас Таймазов является депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».