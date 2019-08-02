Забелинской разрешат представлять Узбекистан на ОИ при выполнении ряда условий

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не станет препятствовать выступлению Ольги Забелинской на Олимпиаде-2020 за сборную Узбекистана, заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Обладательница трёх олимпийских медалей в велогонках на шоссе Забелинская летом 2018 года сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское.

«Вопрос о возможности участия Забелинской в Олимпиаде-2020 должен быть согласован путём переговоров между национальными олимпийскими комитетами России и Узбекистана. И предварительно он должен быть одобрен нами. Федерация велоспорта России при выполнении определённых условий не будет возражать, если Ольга выступит на Олимпиаде под узбекским флагом.

Решение по Забелинской пока на паузе. Но я понимаю, что обратного пути у этой спортсменки нет, у неё уже узбекский паспорт. Я думаю, что какие-то переговоры и согласования идут и в ближайшем будущем будет внесена ясность в этот вопрос. Я не хочу, чтобы спортсменка страдала в этой ситуации, но есть определённые требования для перехода и, самое главное, обязательства узбекской стороны, которые должны быть выполнены", — цитирует Екимова ТАСС.