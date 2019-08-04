Седойкина: хочется выиграть с «Ростовом-Дон» Лигу чемпионов

Вратарь сборной России и «Ростова-Дон» Анна Седойкина, которая является одной из самых титулованных гандболисток страны, рассказала, каких целей ещё стремится достигнуть.

«Хочется выиграть с «Ростовом-Дон» Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мы поняли, что это нам по силам. К сожалению, в финале всего один мяч уступили «Дьёру». В этом году постараемся сделать всё, чтобы завоевать этот трофей.

Повторение олимпийского успеха в Токио? Разумеется, на крупные турниры — чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры — едешь, чтобы завоевать медали. Все спортсмены всегда думают о самых высоких результатах.

Честно скажу, рекорд Павла Алексеевича Сукосяна, который провёл официальный матч в 55 лет, побивать не хочу. Если честно, не задумывалась, сколько ещё буду играть в гандбол. Знаю, что впереди новый сезон, и пока все мысли связаны с этим", — цитирует Седойкину официальный сайт Федерации гандбола России.