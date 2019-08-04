Лыжница Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг завоевала золото чемпионата Норвегии по лёгкой атлетике в беге на дистанции 10 000 метров. Соревнования прошли в городе Хамаре.



Йохауг установила личный рекорд, пробежав дистанцию за 32 минуты 20,87 секунды. Кроме того, спортсменка почти выполнила норматив, необходимый для квалификации на чемпионат мира (31,50).



«Я никогда не бегала на такой трассе, у меня нет точного понимания скорости и прочих вещей. Мой результат можно считать вполне хорошим, а главный положительный момент – опыт, который поможет мне в будущих стартах.



Вначале было легко, и я чувствовала себя настолько хорошо, что решила рискнуть.



Если бы я готовилась более напряжённо перед этой гонкой, то смогла бы больше разобраться в технике. Сейчас мне её не хватает», – приводит слова Йохауг VG.